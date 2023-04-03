Daniel Ribera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Ribera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Ribera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Ribera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Ribera 18 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bolivya,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Ribera Bruun şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Ribera Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Ribera, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Atlético Talleres II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres II takımına - tarihinde katılmıştır. Daniel Ribera'nin Club Atlético Talleres II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Ribera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Ribera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Ribera şuan Club Atlético Talleres II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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