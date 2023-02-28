Daniel Rivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Rivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Rivas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Rivas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Rivas 6 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Daniel Rivas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Rivas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Osvaldo Daniel Campo yapmaktadır. Daniel Rivas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Rivas'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Rivas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Rivas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniel Rivas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Rivas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Cerro Porteño

Daniel Rivas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Rivas şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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