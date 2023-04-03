Daniel Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Rodrigues 26 Mart 2003 tarihinde Valongo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Soares Rodrigues şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Rodrigues Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SLWORLDTEAM yapmaktadır. Daniel Rodrigues, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Rodrigues'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Daniel Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Leixões A23
Daniel Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Rodrigues şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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