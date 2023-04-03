Daniel Rogerio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Rogerio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Rogerio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Rogerio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Rogerio 12 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Rogério de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Rogerio Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Rogerio'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Rogerio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Rogerio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2023 yılında Flamengo U20

Daniel Rogerio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Rogerio şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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