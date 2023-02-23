Daniel Rokman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Rokman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Rokman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Rokman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Rokman 20 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Rokman Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Junique Players Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Rokman'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Rokman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Rokman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Rokman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Rokman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Pallokerho

1 Ocak 2021 yılında Klubi 04

1 Ocak 2023 yılında FC Inter

Daniel Rokman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Rokman şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Rokman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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