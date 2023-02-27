Daniel Romanovskij kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Romanovskij Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Romanovskij adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Romanovskij Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Romanovskij 19 Haziran 1996 tarihinde Vilnius şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Romanovskij şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Romanovskij Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topway yapmaktadır. Daniel Romanovskij, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FA Siauliai futbol takımında oynamaktadır. FA Siauliai takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Romanovskij'nin FA Siauliai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Romanovskij Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/daniel_romanovskij/

Daniel Romanovskij Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Romanovskij isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Romanovskij Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Romanovskij futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Zalgiris

1 Temmuz 2016 yılında Utenis

31 Aralık 2016 yılında Zalgiris

2 Şubat 2017 yılında Stumbras

14 Temmuz 2017 yılında Zalgiris

1 Ağustos 2018 yılında FK Zemun

24 Şubat 2019 yılında Kauno Zalgiris

25 Ocak 2020 yılında Olimpik Donetsk

27 Temmuz 2021 yılında Banga

7 Ocak 2022 yılında FA Siauliai

Daniel Romanovskij Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Romanovskij şuan FA Siauliai takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Romanovskij Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya takımında 18 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 2 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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