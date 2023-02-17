Daniel Rosenbichler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Rosenbichler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Rosenbichler kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Rosenbichler ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Rosenbichler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Rosenbichler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Rosenbichler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Rosenbichler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Rosenbichler 10 Temmuz 1995 tarihinde Neunkirchen şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Rosenbichler Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Christian Krenn MSc yapmaktadır. Daniel Rosenbichler, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Rosenbichler'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Rosenbichlerboyu ve yaşı kaç

Daniel Rosenbichler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Rosenbichler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Rosenbichler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Rosenbichler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2007 yılında Pottschach Jgd

15 Temmuz 2009 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2010 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2011 yılında AKA Admira U18

1 Ocak 2012 yılında FC Admira II

3 Temmuz 2015 yılında FC Wacker

30 Haziran 2016 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2017 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2019 yılında SV Lafnitz

1 Ocak 2021 yılında Stripfing

1 Temmuz 2022 yılında SKU Amstetten

Daniel Rosenbichler kimdir

Daniel Rosenbichler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Rosenbichler şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

USV Kirchberg/Wechsel (3/2003-), SVSF Pottschach, Admira Wacker Mödling

Daniel Rosenbichler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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Daniel Rosenbichler nereli

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