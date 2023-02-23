Daniel Rumin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Rumin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Rumin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Rumin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Rumin 12 Şubat 1997 tarihinde Częstochowa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Rumin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Rumin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Daniel Rumin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Rumin'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Rumin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Rumin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Rumin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Rumin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Rakow II

6 Mart 2015 yılında Rakow

1 Şubat 2017 yılında Skra Czesto.

30 Haziran 2017 yılında Rakow

1 Ağustos 2017 yılında Skra Czesto.

4 Temmuz 2018 yılında GKS Katowice

22 Ocak 2020 yılında Skra Czesto.

31 Temmuz 2020 yılında GKS Katowice

6 Ağustos 2020 yılında GKS Jastrzebie

11 Ocak 2022 yılında GKS Tychy

Daniel Rumin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Rumin şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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