Daniel Rus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Rus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Rus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Rus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Rus 2 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Rus Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Rus'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Rus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Rus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Rus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Rus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Sparta Prag U19

Daniel Rus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Rus şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Rus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Roztoky (2013 - 2016)FK Dukla Praha (2016)SK Roztoky (2016 - 2017)AC Sparta Praha (2017 - )

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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