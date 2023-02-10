Daniel Saggiomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Saggiomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Saggiomo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Saggiomo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Saggiomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Saggiomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Saggiomo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Saggiomo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Saggiomo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Saggiomo 2 Temmuz 1998 tarihinde Caracas şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Venezuela,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Alessandro Saggiomo Mosquera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Saggiomo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EFEGE SPORTS I.M., S.L. yapmaktadır. Daniel Saggiomo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Guaira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Guaira takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Saggiomo'nin Deportivo La Guaira ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Saggiomoboyu ve yaşı kaç

Daniel Saggiomo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Saggiomo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Saggiomo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Saggiomo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Caracas FC

31 Ocak 2020 yılında Lorca Deportiva

30 Temmuz 2020 yılında Argentinos Jrs.

27 Temmuz 2021 yılında Atlanta

31 Aralık 2022 yılında Argentinos Jrs.

1 Şubat 2023 yılında Dep. La Guaira

Daniel Saggiomo kimdir

Daniel Saggiomo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Saggiomo şuan Deportivo La Guaira takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hermandad Gallega

Daniel Saggiomo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Venezuela U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Saggiomo nereli

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