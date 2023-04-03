Daniel Sales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Sales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Sales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Sales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Sales 23 Haziran 2006 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel dos Santos Sales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Sales Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Daniel Sales'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Sales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Sales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Sales şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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