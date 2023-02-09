Daniel Sappa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Sappa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Sappa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Sappa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Sappa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Sappa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Sappa

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Sappa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Sappa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Sappa 9 Şubat 1995 tarihinde Villa Elisa şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Claudio Daniel Sappa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Sappa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Daniel Sappa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Daniel Sappa'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Sappaboyu ve yaşı kaç

Daniel Sappa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Sappa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Sappa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Sappa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2019 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2020 yılında Estudiantes

26 Ağu 2020 yılında Patronato

31 Ocak 2021 yılında Estudiantes

12 Şubat 2021 yılında Belgrano

30 Haziran 2021 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2021 yılında Arsenal Sarandí

1 Ocak 2022 yılında Estudiantes

6 Ocak 2022 yılında Palestino

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes

Daniel Sappa kimdir

Daniel Sappa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Sappa şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Daniel Sappa nereli

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