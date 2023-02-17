Daniel Saurer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Saurer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Saurer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Saurer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Saurer 26 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Lukas Saurer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Saurer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Daniel Saurer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz II futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz II takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Daniel Saurer'nin SK Sturm Graz II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Saurer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Saurer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Saurer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Saurer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2012 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2016 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2017 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2018 yılında Sturm Graz II

Daniel Saurer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Saurer şuan SK Sturm Graz II takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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