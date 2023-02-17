Daniel Schutz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Schutz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Schutz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Schutz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Schutz 19 Haziran 1991 tarihinde Mooskirchen şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Schutz Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Daniel Schutz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Daniel Schutz'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Schutz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Schutz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Schutz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Schutz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2005 yılında GAK Altyapı

1 Temmuz 2005 yılında GAK U15

1 Temmuz 2006 yılında GAK U17

1 Temmuz 2007 yılında Grazer AK

1 Şubat 2010 yılında SCR Altach

14 Temmuz 2011 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2014 yılında Grödig

1 Temmuz 2016 yılında SKN St. Pölten

Daniel Schutz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Schutz şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Schutz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

USV Mooskirchen (08/1997-), Grazer AK

Avusturya U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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