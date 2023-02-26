Daniel Segura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Segura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Segura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Segura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Segura 17 Mart 1999 tarihinde Río Verde şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Isaías Segura González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Segura Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLSPORTS yapmaktadır. Daniel Segura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Segura'nin SD Aucas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Segura Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/danielsegura019

Daniel Segura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Segura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Segura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Segura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Panamá SC

17 Mart 2015 yılında Fuerza Ama. U20

12 Nisan 2016 yılında Audaz Octubrino

28 Haziran 2016 yılında Anaconda FC

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

16 Mayıs 2017 yılında Canteras

30 Mayıs 2017 yılında Audaz Octubrino

6 Eylül 2017 yılında Mushuc Runa SC

11 Ocak 2019 yılında CD América

1 Ocak 2021 yılında Puebla FC

1 Temmuz 2021 yılında Tepatitlán

31 Aralık 2021 yılında Puebla FC

3 Ocak 2022 yılında SD Aucas

Daniel Segura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Segura şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Segura Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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