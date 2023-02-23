Daniel Serbanica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Serbanica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Serbanica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Serbanica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Serbanica 25 Haziran 1996 tarihinde Pitești şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Marius Şerbănică şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Serbanica Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Serbanica, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 8 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Serbanica'nin CS Mioveni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Serbanica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Serbanica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Serbanica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Serbanica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında Atletic Bradu

1 Şubat 2016 yılında Arges U19

1 Ocak 2017 yılında SCM Pitești

8 Şubat 2021 yılında CS Mioveni

Daniel Serbanica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Serbanica şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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