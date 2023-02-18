Daniel Skiba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Skiba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Skiba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Skiba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Skiba 5 Aralık 2000 tarihinde Katowice şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Skiba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Daniel Skiba, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Aluminij Kidricevo futbol takımında oynamaktadır. NK Aluminij Kidricevo takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Skiba'nin NK Aluminij Kidricevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Skiba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Skiba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Skiba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Skiba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Polonia Laziska

1 Mart 2019 yılında Podbrezova U19

1 Temmuz 2019 yılında Podbrezova

16 Eylül 2020 yılında Slavoj Trebisov

31 Aralık 2020 yılında Podbrezova

25 Ağu 2021 yılında Unia Kosztowy

19 Şubat 2022 yılında Polonia Laziska

28 Temmuz 2022 yılında NK Aluminij

Daniel Skiba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Skiba şuan NK Aluminij Kidricevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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