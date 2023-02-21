Daniel Soucek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Soucek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Soucek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Soucek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Soucek 18 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Souček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Soucek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Daniel Soucek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Soucek'nin FK Jablonec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Soucek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Soucek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Soucek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Soucek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Slavia Prag B

9 Ocak 2017 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2018 yılında Slavia Prag B

4 Eylül 2018 yılında Dukla Prag

2 Eylül 2022 yılında Jablonec

30 Haziran 2023 yılında Dukla Prag

Daniel Soucek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Soucek şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Soucek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Slavia Praha (2004 - 2016)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 15 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 15 numaralı formasıyla 13 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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