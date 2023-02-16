Daniel Steininger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Steininger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Steininger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Steininger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Steininger 13 Nisan 1995 tarihinde Passau şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Steininger Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Daniel Steininger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Steininger'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Steininger Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stonee31/

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http://www.facebook.com/daniel.steininger.12?fref=ts

Daniel Steininger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Steininger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Steininger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Steininger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Gr. Fürth U17

1 Temmuz 2012 yılında Gr. Fürth U19

1 Temmuz 2013 yılında Gr. Fürth II

19 Şubat 2014 yılında Greuther Fürth

1 Ağu 2014 yılında Regensburg

30 Haziran 2015 yılında Greuther Fürth

1 Temmuz 2015 yılında Gr. Fürth II

1 Temmuz 2016 yılında Greuther Fürth

17 Ocak 2020 yılında 1.FC Magdeburg

1 Temmuz 2021 yılında SpVgg Bayreuth

Daniel Steininger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Steininger şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

DJK Sonnen (2000-2003), FC Sturm Hauzenberg (2003-2008), 1.FC Passau (2008-2009), SpVgg Grün-Weiß Deggendorf (2009-2010), SpVgg Greuther Fürth (2010-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.