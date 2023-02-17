Daniel Stenderup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Stenderup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Stenderup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Stenderup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Stenderup 31 Mayıs 1989 tarihinde Kopenhagen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Stenderup Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Stenderup, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 14 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Daniel Stenderup'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Stenderup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Stenderup isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniel Stenderup Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Stenderup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Bröndby IF II

1 Temmuz 2009 yılında Bröndby IF

25 Temmuz 2014 yılında Esbjerg fB

24 Ocak 2017 yılında FC Roskilde

14 Ağu 2019 yılında Hvidovre

Daniel Stenderup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Stenderup şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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