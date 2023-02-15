Daniel Stensson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Stensson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Stensson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Stensson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Stensson 24 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Tom John Stensson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Stensson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Daniel Stensson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Stensson'nin IK Sirius ile sözleşmesi 14 Temmuz 2026 tarihinde bitmektedir.

Daniel Stensson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Stensson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Stensson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Stensson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında IF Bromma U19

1 Ocak 2015 yılında Brommapojkarna

17 Şubat 2017 yılında Assyriska FF

30 Kasım 2017 yılında Brommapojkarna

30 Ocak 2018 yılında Mestre

21 Şubat 2019 yılında Akropolis

5 Ocak 2020 yılında Dalkurd

17 Ocak 2021 yılında GIF Sundsvall

15 Temmuz 2022 yılında Sirius

Daniel Stensson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Stensson şuan IK Sirius takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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