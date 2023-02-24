Daniel Stoyanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Stoyanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Stoyanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Stoyanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Stoyanov 27 Ocak 2001 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Даниел Стоянов Стоянов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Stoyanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Stoyanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dobrudzha Dobrich futbol takımında oynamaktadır. Dobrudzha Dobrich takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Stoyanov'nin Dobrudzha Dobrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Stoyanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Stoyanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Stoyanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Stoyanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Şubat 2020 yılında Cherno More

1 Ekim 2020 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2021 yılında Montana

7 Eylül 2022 yılında Dob. Dobrich

Daniel Stoyanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Stoyanov şuan Dobrudzha Dobrich takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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