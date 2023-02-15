Daniel Strindholm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Strindholm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Strindholm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Strindholm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Strindholm 7 Ekim 2001 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Karl Daniel Bernhard Strindholm şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Strindholm Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE INTERNACIONAL SPORT AGENCY S.L. yapmaktadır. Daniel Strindholm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Strindholm'nin Örebro SK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Strindholm Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danielstrindholm/

Daniel Strindholm Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Strindholm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Strindholm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Strindholm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Málaga CF Altyap

1 Temmuz 2018 yılında San Félix U19

1 Temmuz 2019 yılında Málaga Juv. A

10 Eylül 2020 yılında A. Malagueño

19 Temmuz 2022 yılında Örebro SK

Daniel Strindholm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Strindholm şuan Örebro SK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Strindholm Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsveç U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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