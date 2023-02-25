Daniel Stynes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Stynes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Stynes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Stynes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Stynes 29 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avustralya,Birleşik Krallık uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Stynes Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Daniel Stynes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Stynes'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Stynes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Stynes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Stynes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Stynes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2017 yılında Perth Glory

1 Temmuz 2019 yılında Bentleigh

1 Ocak 2020 yılında Gwelup

11 Kasım 2020 yılında Perth Glory

4 Ağustos 2022 yılında Newcastle

Daniel Stynes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Stynes şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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