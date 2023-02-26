Daniel Sundgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Sundgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Sundgren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Sundgren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Sundgren 22 Kasım 1990 tarihinde Solna şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Andreas Sundgren şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Sundgren Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Daniel Sundgren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Sundgren'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Sundgren Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danielsundgren/

Daniel Sundgren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Sundgren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniel Sundgren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Sundgren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında AFC Eskilstuna

1 Şubat 2012 yılında Degerfors

1 Ocak 2016 yılında AIK

15 Temmuz 2019 yılında Aris Selanik

1 Temmuz 2022 yılında Maccabi Haifa

Daniel Sundgren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Sundgren şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Sundgren Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AIK Solna, Väsby United

İsveç takımında 15 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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