Daniel Szalai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Szalai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Szalai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Szalai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Szalai 5 Eylül 1996 tarihinde Kecskemét şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Szalai Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Daniel Szalai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Szalai'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Szalai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Szalai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Szalai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Szalai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Kecskemét U17

1 Temmuz 2013 yılında Kecskemét U19

1 Ocak 2014 yılında Kecskeméti TE

23 Temmuz 2015 yılında Békéscsaba

10 Eylül 2020 yılında Zalaegerszeg

12 Temmuz 2021 yılında Budafoki MTE

28 Temmuz 2022 yılında Békéscsaba

Daniel Szalai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Szalai şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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