Daniel Szczepan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Szczepan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Szczepan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Szczepan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Szczepan 5 Haziran 1995 tarihinde Rydułtowy şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Szczepan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Szczepan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Polish Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Szczepan'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Szczepan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Szczepan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Szczepan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Szczepan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2015 yılında GKS Jastrzebie

1 Temmuz 2018 yılında Slask Wroclaw

14 Ocak 2020 yılında GKS Jastrzebie

1 Temmuz 2021 yılında Ruch Chorzow

Daniel Szczepan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Szczepan şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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