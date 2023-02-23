Daniel Tanzyna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Tanzyna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Tanzyna kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Tanzyna ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Tanzyna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Tanzyna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Tanzyna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Tanzyna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Tanzyna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Tanzyna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Tanzyna 15 Kasım 1989 tarihinde Wodzisław Śląski şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Tanżyna şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Tanzyna Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Daniel Tanzyna, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Tanzyna'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Tanzyna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Tanzyna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Tanzyna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Tanzyna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Odra II

1 Temmuz 2009 yılında Odra Wodzislaw

1 Ocak 2010 yılında Skra Czesto.

30 Haziran 2010 yılında Odra Wodzislaw

1 Temmuz 2011 yılında Polonia Bytom

1 Temmuz 2012 yılında Miedz Legnica

28 Şubat 2015 yılında Rozwój Katowice

14 Temmuz 2015 yılında GKS Tychy

31 Ocak 2019 yılında Widzew Lodz

1 Temmuz 2022 yılında GKS Katowice

Daniel Tanzyna kimdir

Daniel Tanzyna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Tanzyna şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Przyszlosc Rogow, Odra Wodzislaw

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Daniel Tanzyna nereli

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