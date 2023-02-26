Daniel Tenenbaum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Tenenbaum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Tenenbaum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Tenenbaum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Tenenbaum 19 Nisan 1995 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya,İsrail uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Miller Tenenbaum şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Tenenbaum Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Daniel Tenenbaum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Daniel Tenenbaum'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Tenenbaum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Tenenbaum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniel Tenenbaum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Tenenbaum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Aralık 2014 yılında Flamengo

31 Ağustos 2016 yılında M. Tel Aviv

30 Haziran 2017 yılında Flamengo

1 Temmuz 2017 yılında M. Tel Aviv

Daniel Tenenbaum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Tenenbaum şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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