Daniel Tiefenbach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Tiefenbach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Tiefenbach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Tiefenbach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Tiefenbach 10 Ağu 1999 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Tiefenbach Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Daniel Tiefenbach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Daniel Tiefenbach'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Tiefenbach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Tiefenbach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Tiefenbach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Tiefenbach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2007 yılında Hohenems Alt.

23 Ağu 2012 yılında St. Gallen Alt.

1 Temmuz 2015 yılında A. Lustenau II

1 Temmuz 2017 yılında A. Lustenau

Daniel Tiefenbach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Tiefenbach şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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