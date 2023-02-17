Daniel Titie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Titie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Titie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Titie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Titie 31 Mayıs 1991 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Titie Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BESTWAY SOCCER LIMITED yapmaktadır. Daniel Titie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Titie'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Titie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Titie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Titie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Titie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Lorient B

1 Temmuz 2011 yılında Villemomble

15 Temmuz 2015 yılında Saint-Quentin

17 Temmuz 2016 yılında Le Mont LS

25 Ağu 2017 yılında Stade Nyonnais

1 Temmuz 2020 yılında FC Bavois

1 Temmuz 2021 yılında Etoile Carouge

Daniel Titie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Titie şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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