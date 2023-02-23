Daniel Toma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Toma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Toma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Toma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Toma 22 Nisan 2000 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Marian Toma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Toma Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Toma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 20 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Toma'nin CS Mioveni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Toma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Toma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Toma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Toma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2019 yılında FC Farul 1920

30 Haziran 2020 yılında FCSB II

20 Ağustos 2020 yılında CS Mioveni

Daniel Toma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Toma şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Toma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FCS Bukarest

Romanya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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