Daniel Trubac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Trubac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Trubac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Trubac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Trubac 17 Temmuz 1997 tarihinde Opočno şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Trubač şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Trubac Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 20 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Daniel Trubac'nin FK Teplice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Trubac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Trubac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Trubac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Trubac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2014 yılında Hradec Kralove

1 Temmuz 2017 yılında Slavia Prag

24 Temmuz 2017 yılında Teplice

19 Şubat 2019 yılında Slavia Prag

20 Şubat 2019 yılında Teplice

Daniel Trubac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Trubac şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Trubac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Spartak Opočno (2003)SK Dobruška (2003 - 2004)TJ Spartak Opočno (2004 - 2005)SK Dobruška (2005 - 2006)TJ Spartak Opočno (2006 - 2008)SK Dobruška (2008 - 2009)FC Hradec Králové (2009 - 2014)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 9 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 18 numaralı formasıyla 28 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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