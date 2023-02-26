Daniel Tuhkanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Tuhkanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Tuhkanen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Tuhkanen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Tuhkanen 26 Şubat 2001 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Tuhkanen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Tuhkanen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kuressaare futbol takımında oynamaktadır. FC Kuressaare takımına 6 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Tuhkanen'nin FC Kuressaare ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Tuhkanen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Tuhkanen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Tuhkanen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Tuhkanen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Flora U16

1 Ocak 2017 yılında FC Flora U17

1 Temmuz 2017 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2020 yılında Kuressaare

31 Aralık 2020 yılında FC Flora U21

25 Ocak 2021 yılında JK Viljandi

6 Şubat 2022 yılında Kuressaare

Daniel Tuhkanen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Tuhkanen şuan FC Kuressaare takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Tuhkanen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Flora (-2017)

Estonya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 23 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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