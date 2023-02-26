Daniel Uquillas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Uquillas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Uquillas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Uquillas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Uquillas 12 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Esteban Uquillas Sandoval şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Uquillas Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Uquillas'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Uquillas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Uquillas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Uquillas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Uquillas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında CD Espoli U20

1 Ocak 2011 yılında CD Espoli B

1 Ocak 2012 yılında CD Espoli

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2014 yılında CD Rumiñahui

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Club Geinco

1 Ocak 2020 yılında Cumbayá FC

Daniel Uquillas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Uquillas şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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