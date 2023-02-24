Daniel Urlich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Urlich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Urlich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Urlich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Urlich 5 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Urlich Dániel Roland şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Urlich Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Urlich'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Urlich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Urlich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Eylül 2012 yılında K.misleny Alt.
10 Eylül 2015 yılında Pécsi MFC Alt.
22 Ağustos 2016 yılında K.misleny Alt.
23 Ağustos 2017 yılında Ferencváros Jgd
1 Temmuz 2020 yılında Ferencváros U17
13 Ağustos 2021 yılında Fehérvár U19
11 Şubat 2022 yılında Kozármisleny
12 Temmuz 2022 yılında Majosi SE
23 Ocak 2023 yılında Kozármisleny
Daniel Urlich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Urlich şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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