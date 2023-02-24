Daniel Urlich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Urlich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Daniel Urlich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Urlich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.