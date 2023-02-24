Daniel Vadnai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Vadnai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Vadnai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Vadnai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Vadnai 19 Şubat 1989 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Vadnai Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Daniel Vadnai, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Vadnai'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Vadnai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Vadnai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daniel Vadnai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Vadnai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında MTK U17

1 Temmuz 2005 yılında MTK U19

1 Şubat 2007 yılında MTK Budapest

21 Ağustos 2013 yılında Debrecen

23 Şubat 2015 yılında MTK Budapest

14 Temmuz 2017 yılında Mezőkövesd

3 Şubat 2023 yılında MTK Budapest

Daniel Vadnai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Vadnai şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Goldball FC (-2003)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.