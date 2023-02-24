Daniel Varasdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Varasdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Varasdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Varasdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Varasdi 12 Mart 2000 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Varasdi Dániel Gábor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Varasdi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PMG yapmaktadır. Daniel Varasdi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Varasdi'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Varasdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Varasdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Varasdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Varasdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2015 yılında MTK U17

1 Temmuz 2016 yılında MTK U19

1 Ocak 2018 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2019 yılında Budaörs

30 Haziran 2020 yılında MTK Budapest II

25 Temmuz 2022 yılında Kozármisleny

19 Ocak 2023 yılında Pécsi MFC

Daniel Varasdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Varasdi şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

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