Daniel Vasulin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Vasulin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Vasulin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Vasulin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Vasulin 11 Haziran 1998 tarihinde Hlinsko şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Vašulín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Vasulin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Daniel Vasulin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 6 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Vasulin'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Vasulin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Vasulin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Vasulin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Vasulin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Chrudim

5 Ağustos 2020 yılında Hradec Kralove

31 Aralık 2020 yılında Chrudim

6 Ocak 2021 yılında Hradec Kralove

Daniel Vasulin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Vasulin şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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