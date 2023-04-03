Daniel Veiby Held kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Veiby Held Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Veiby Held adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Veiby Held Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Veiby Held 21 Mart 2005 tarihinde Vodskov şehrinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Veiby Held Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Veiby Held, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Veiby Held'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Veiby Held Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Veiby Held isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Veiby Held Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Veiby Held futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK U19

Daniel Veiby Held Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Veiby Held şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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