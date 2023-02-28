Daniel Veszelinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Veszelinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Veszelinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Veszelinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Veszelinov 5 Temmuz 2001 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Veszelinov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 17 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Veszelinov'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Veszelinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Veszelinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daniel Veszelinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Veszelinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2018 yılında Király SE U19

17 Ağustos 2020 yılında Dunajska Streda

Daniel Veszelinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Veszelinov şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.