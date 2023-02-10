Daniel Villalva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Villalva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Villalva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Villalva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Villalva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Villalva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Villalva

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Villalva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Villalva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Villalva 6 Temmuz 1992 tarihinde Caá Catí şehrinde doğmuştur. 1,58 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Alberto Villalva Barrios şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Villalva Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Squadra Management Deportivo yapmaktadır. Daniel Villalva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Villalva'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Villalva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kekitovillalva/

Daniel Villalvaboyu ve yaşı kaç

Daniel Villalva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Villalva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daniel Villalva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Villalva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında River Plate

7 Şubat 2013 yılında Argentinos Jrs.

31 Aralık 2013 yılında River Plate

1 Temmuz 2014 yılında Tiburones Rojos

1 Temmuz 2018 yılında Querétaro FC

30 Haziran 2019 yılında Tiburones Rojos

10 Ocak 2020 yılında Goiás EC

16 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2021 yılında Guaraní

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

11 Temmuz 2022 yılında Ferro

Daniel Villalva kimdir

Daniel Villalva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Villalva şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Daniel Villalva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Villalva nereli

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