Daniel Virlan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Virlan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Virlan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Virlan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Virlan 18 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Vîrlan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Virlan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Virlan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Virlan'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Daniel Virlan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danu_virlan/

Daniel Virlan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Virlan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Virlan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Virlan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Scoala №1

24 Ağustos 2022 yılında Petrocub

Daniel Virlan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Virlan şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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