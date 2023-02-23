Daniel Virtej kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Virtej Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Virtej adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Virtej Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Virtej 28 Ekim 1997 tarihinde Râmnicu Sărat şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Vîrtej şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Virtej Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Virtej, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 6 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Virtej'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Virtej Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Virtej isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Virtej Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Virtej futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2016 yılında Astra II

26 Şubat 2019 yılında CS Afumati

6 Şubat 2021 yılında SCM Gloria Buzau

Daniel Virtej Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Virtej şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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