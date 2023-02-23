Daniel Vita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Vita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Vita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Vita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Vita 30 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Romanya,Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Vita Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Daniel Vita, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Vita'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Vita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Vita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Vita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Vita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2019 yılında Puskás AFC U19

10 Ocak 2020 yılında Puskás AFC II

13 Ocak 2022 yılında Csikszereda

Daniel Vita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Vita şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Vita Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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