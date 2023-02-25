Daniel Walsh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Walsh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Walsh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Walsh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Walsh 15 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Walsh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 15 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Walsh'nin Perth Glory ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Walsh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Walsh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Walsh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Walsh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2021 yılında Perth Glory

Daniel Walsh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Walsh şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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