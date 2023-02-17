Daniel Wass kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Wass Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Wass adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Wass Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Wass 31 Mayıs 1989 tarihinde Gladsaxe şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Wass Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Daniel Wass, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Wass'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Wass Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danielwass18/

Daniel Wass Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Wass isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniel Wass Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Wass futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Bröndby IF II

1 Temmuz 2008 yılında Bröndby IF

19 Ağu 2009 yılında Fredrikstad

31 Aralık 2009 yılında Bröndby IF

1 Temmuz 2011 yılında Benfica

22 Temmuz 2011 yılında Évian

30 Haziran 2012 yılında Benfica

1 Temmuz 2012 yılında Évian

1 Temmuz 2015 yılında Celta Vigo

10 Temmuz 2018 yılında Valencia

27 Ocak 2022 yılında Atlético Madrid

12 Ağu 2022 yılında Bröndby IF

Daniel Wass Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Wass şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Wass Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BK Avarta

Danimarka takımında 18 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 1 gol atmıştır.

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