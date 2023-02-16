Daniel Wein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Wein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Wein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Wein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Wein 5 Şubat 1994 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Wein Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOUnited Management GmbH yapmaktadır. Daniel Wein, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Daniel Wein'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Wein Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/daniwein94/

Daniel Wein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Wein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Wein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Wein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında B. Münih Alt.

1 Temmuz 2009 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2011 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2012 yılında FC Bayern II

1 Temmuz 2014 yılında Wehen Wiesbaden

1 Temmuz 2017 yılında 1860 München

Daniel Wein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Wein şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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