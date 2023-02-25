Daniel Wilmering kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Wilmering Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Wilmering adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Wilmering Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Wilmering 19 Aralık 2000 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. Avustralya,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Wilmering Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cove Agency yapmaktadır. Daniel Wilmering, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 4 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Daniel Wilmering'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Wilmering Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Wilmering isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Wilmering Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Wilmering futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında West Sydney U21

4 Temmuz 2019 yılında Western Sydney

Daniel Wilmering Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Wilmering şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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