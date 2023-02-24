Daniel Winter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Winter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Winter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Winter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Winter 5 Eylül 2002 tarihinde Kalocsa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Winter Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Winter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Winter'nin BFC Siófok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Winter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Winter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Winter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Winter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında MTK U17

1 Temmuz 2019 yılında MTK U19

1 Ocak 2021 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2021 yılında Békéscsaba

30 Haziran 2022 yılında MTK Budapest II

6 Temmuz 2022 yılında BFC Siófok

Daniel Winter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Winter şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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